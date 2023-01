Mikaela Shiffrin führt im Riesentorlauf von Krajnska Gora vor Brignone und Vortagessiegerin Grenier. Derzeit beste Österreicherin ist Franziska Gritsch (22.), viele ihrer Kolleginnen scheiterten an der Qualifikation für den zweiten Lauf (ab 12.30 Uhr).

Shiffrin führt, ÖSV-Läuferinnen weiter tief in der Krise

RTL in Krajnska Gora

Mikaela Shiffrin geht als Führende in den entscheidenden Lauf des Riesentorlaufs in Krajnska Gora. Die US-Amerikanerin führt in Slowenien 0,24 Sekunden vor Federica Brignone (ITA) und 0,39 vor der kanadischen Vortagessiegerin Valerie Grenier.

Nur drei ÖSV-Läuferinnen schafften die Qualifikation für den zweiten Durchgang (ab 12.30 Uhr hier im Liveticker): Franziska Gritsch (+2,09 Sekunden) war im ersten Lauf als 22. schnellste Österreicherin, Julia Scheib (23., +2,10) und Stephanie Brunner (25., +2,11) dürfen ebenfalls nochmals starten. Katharina Liensberger, Elisa Mörzinger, Katharina Truppe, Ramona Siebenhofer, Nina Astner, Katharina Huber und Elisabeth Kappaurer scheiterten an der Qualifikation, Ricarda Haaser ist ausgeschieden.

Truppe "ratlos und verzweifelt"

Dass im ÖSV-Damen-Team derzeit der Wurm drinnen ist, war im TV-Interview mit Katharina Truppe nicht zu überhören. "Ich bin ratlos und ziemlich verzweifelt", sagte die Kärntnerin, "wir versuchen, uns zu motivieren und zusammenzuhalten, aber es klappt im Moment einfach nicht. Wir müssen eine Lösung finden."