RTL in Krajnska Gora

Die Siegerin in des zweiten Riesentorlaufs in Krajnska Gora heißt Mikaela Shiffrin. Die 27-Jährige holte in Slowenien ihren 82. Weltcupsieg und ist damit mit ihrer Landsfrau Lindsey Vonn gleichgezogen. Die beiden US-Amerikanerinnen halten damit ex-aequo bei den meisten Weltcupsiegen bei den alpinen Ski-Damen.

Shiffrin gewann den Riesentorlauf vor Federica Brignone und Lara Gut-Behrami. Die ÖSV-Damen konnten nicht überzeugen und verlängerten ihre Formkrise - die einzige, positive Überraschung war Julia Scheib: Die Steirerin hat sich mit Startnummer 39 als 23. für den zweiten Lauf qualifiziert und hat mit Gesamt-Rang 13 einige Plätze gutgemacht. Stephanie Brunner (14.) und Franziska Gritsch (15.) waren ansonsten die einzigen ÖSV-Athletinnen, die sich für den finalen Lauf qualifizieren konnten.