Live. Der Schweizer Marco Odermatt führt den Riesentorlauf in Adelboden nach dem ersten Durchgang an (13.30 Uhr zweiter Durchgang). Hier sind Sie live dabei!

Odermatt nach Durchgang eins in Adelboden in Führung, Feller Fünfter

Riesentorlauf in Adelboden

Marco Odermatt greift nach seinem zweiten Sieg auf dem legendären Chuenisbärgli in Adelboden. Der Ski-Weltcup-Gesamtsieger der Vorsaison liegt nach dem ersten Riesentorlauf-Durchgang am Samstag mit 0,32 Sekunden Vorsprung auf den Norweger Henrik Kristoffersen voran. Als Dritter ist Odermatts Schweizer Landsmann Loic Meillard (+0,49) noch in Schlagdistanz. Manuel Feller bekam als bester Österreicher auf Platz fünf 1,31 Sek. aufgebrummt.

Marco Schwarz (+2,07) und der frischgebackene Vater Stefan Brennsteiner (+2,13) waren nach 30 Gestarteten innerhalb der Top Ten. Raphael Haaser (+2,83) und Patrick Feurstein (+3,22) liegen weiter zurück. Der zweite Durchgang beginnt um 13.30 Uhr (live ORF 1).