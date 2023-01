Ganz so einfach ist es ja nicht bei den Nachbarn in Bayern: Die bekannte Abfahrt wird im Ortsteil Garmisch gefahren, der Slalom in Partenkirchen, auf dem Gudiberg gleich neben der Schanze, auf der erst vor drei Tagen die Skispringer das Jahr 2023 eröffnet hatten. Und diesmal erlebt der Weltcup in Garmisch, das bei den Herren Zagreb ersetzt (wo dafür zwei Damen-Slaloms gefahren werden) eine Premiere: Erstmals wird auch in Bayern unter Flutlicht gefahren. Die österreichischen Ski-Asse jagen dabei den ersten Saisonsieg in den technischen Bewerben. Und der käme zum Start in den „Slalom-Jänner“ gerade recht – mit Garmisch, Adelboden, Wengen, Kitzbühel, Schladming und dem Slalom in Chamonix am 4. Februar warten gleich sechs Torläufe innerhalb eines Monats.

Garmisch ist aber auch für die Slalomfahrer eine Besonderheit: „Ich freue mich auf das Rennen, weil es ganz speziell ist“, sagt etwa Manuel Feller. „Die Kulisse, wenn man ins Skisprung-Stadion reinfährt, ist einzigartig. Heuer werden auch viel mehr Leute dort sein als letztes Jahr. Für mich ist das ein super Start für den Slalom-Monat Jänner“, fügte Feller, in dessen Heimat Fieberbrunn zuletzt trainiert wurde, hinzu. Dort durfte man die Verhältnisse in Partenkirchen simulieren – und das heißt: Viel Salz in die Piste, die so trotz der hohen Temperaturen noch befahrbar sein soll.

Große Umstellung zu Madonna

„Es ist eine extrem große Umstellung gegenüber Madonna von den Bedingungen, auch vom Material her. Deswegen war das Training in Fieberbrunn extrem wichtig“, sagte der Olympia-Zweite Johannes Strolz, der nach zwei Ausfällen – auch wenn der in Madonna besonders unglücklich war – endlich wieder sein wahres Vermögen zeigen will. „Das Schwierige ist, dass du trotzdem voll attackieren musst. Ich bin gut drauf, fahre einen schnellen Schwung, das habe ich auch im Training gezeigt.“ Zuletzt fuhren in Madonna vier ÖSV-Fahrer in die Top zehn, in Garmisch soll der Sprung aufs Podest gelingen.

Auf einen anderen „Sprung“ hofft Henrik Kristoffersen: Der Norweger, im Vorjahr im Februar Doppelsieger in Garmisch, will diesen Erfolg wiederholen – es wäre der erste Sieg für „Van Deer“.