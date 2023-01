Mikaela Shiffrin ist in bestechender Form. Die US-Amerikanerin ist nicht zu besiegen und gewinnt in Zagreb souverän den Slalom. Petra Vlhova wird mit 76. Hunderstelsekunden Rückstand Zweite. Für Shiffrin ist es bereits der siebente Sieg in dieser Saison. Ein Sieg fehlt der US-Amerikanerin noch zur Weltcup-Bestmarke ihrer Landsfrau Lindsey Vonn. Am Donnerstag wird ein weiterer Slalom in Zagreb gefahren.

Franziska Gritsch ist als Siebente die einzige Österreicherin in der Wertung. Katharina Huber, Katharina Truppe und Katharina Liensberger - wenige Tore vor dem Ziel - schieden aus.

Mehr in Kürze.