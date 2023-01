Zweifler gibt es in diesem Fall wohl keine. Oder besser gesagt: Nur eine einzige Zweiflerin – dass das die Protagonistin der Geschichte selbst ist, mag verwundern. Denn Mikaela Shiffrin mag wohl wirklich alleine mit ihrer Meinung sein, dass sie nicht alsbald zur erfolgreichsten Skirennläuferin der Damen aller Zeiten wird – schließlich fehlen nur noch zwei Erfolge auf die Marke ihrer Landsfrau Lindsey Vonn und nur sechs auf die 86 Weltcupsiege von Ingemar Stenmark.

"Ich hätte es nicht geglaubt, und ich bin dankbar, dass ich nach 80 Siegen immer noch zweifle", sagte Shiffrin vor Silvester. "Ich habe es vorgezogen, meine ganze Karriere als Zweiflerin zu leben, was auch immer ich erreicht habe. Das hält einen am Arbeiten, denn ich habe immer noch das Gefühl, dass es nicht real ist. Und es ist viel spannender, ständig zweifelnd zu sein, als zu erwarten, dass man gewinnt." Vielleicht ist es ja gerade diese Einstellung, die die 27-Jährige auch nach der Enttäuschung bei Olympia weiter angespornt hat und sie diese Saison schon zu sechs Siegen geführt hat.

Als "Snowqueen" zur Königin

Wie passend, dass sie nach dem Triple am Semmering mit zwei Erfolgen just in Zagreb zu Vonn aufschließen könnte: In Kroatiens Hauptstadt wird ja die "Snowqueen" gekürt – und Shiffrin, die am Sljeme schon viermal gewonnen hat, würde diesen Titel wohl mehr als jede andere verdienen, auch wenn der letzte Sieg hier vier Jahre zurückliegt.

Kaum einen Strich durch die Rechnung machen werden Shiffrin die Österreicherinnen, die in den technischen Bewerben weiter ihrer Form nachjagen. Wobei die Verantwortlichen weiter betonen, dass sich etwa Katharina Liensberger in den Rennen weit unter Wert verkauft und im Training schon viel besser unterwegs ist. Vielleicht findet die Vorarlbergerin ja just in Zagreb wieder zurück ins Top-Feld, fuhr sie hier doch zuletzt dreimal in Serie aufs Podest. Die Devise für die Österreicherinnen bringt Damen-Cheftrainer Thomas Trinker auf den Punkt: "Wir werden versuchem, das Ruder herumzureißen."