"Ich habe mit seiner Mama telefoniert und sie hat nur gesagt: 'Was soll ich sagen, so ist er halt'", erzählt der Bürgermeister von Matthias Mayers Heimatgemeinde Afritz, Max Linder. Der Gemeindechef pflegt ein inniges Verhältnis zur Familie, war wie Mayers engstes Umfeld auch völlig überrascht. "Überlegt, aufzuhören, hat er ja schon. Dass das so passiert, war für uns nicht absehbar. Der hat das mit sich ausgemacht, keinen eingeweiht. Eigentlich war ja auch sein ganzer Fanklub in Bormio um in anzufeuern", sagt Linder.