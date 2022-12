"Kärnten is lei ans“ - ein Spruch, der nicht viel offenlässt - und auch bei den Olympischen Winterspielen in Peking lag Kärnten voll im Trend. Ein Erfolgsduo strahlte in Gold. Sowohl Snowboarderin Anna Gasser im Big Air als auch Speedspezialist Matthias Mayer im Super-G krönten sich nach ihren „Goldfahrten“ zu „Kärntens Sportler des Jahres 2022“.