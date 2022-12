Absoluter Wahnsinn in St. Moritz! Nachdem sich Sofia Goggia am Freitag bei ihrem zweiten Platz bei der ersten von zwei Abfahrten die Hand gebrochen hatte, raste sie nur einen Tag später in eindrucksvoller Manier und dick verbundener sowie geschwollener Hand zum Sieg. Die Italienerin war noch am Vortag mit einem von Giorgio Armani gestifteten Helikopterflug ins Krankenhaus nach Mailand und wieder zurück in die Schweiz befördert worden. "Der Tag war ein bisschen stressig", gestand die 30-Jährige ebenso, wie dass sie sich vor ihrer Wahnsinnsfahrt mit Schmerzmittel vollgepumpt hat. "Gestern war 'deppat", aber heute am Start, war niemand glücklicher als ich", sagte sie nach dem Rennen. "Ich bin heute mit Freude gefahren."

Am Ende verbeugte sich Goggia vor einem frenetischen Publikum, das ihren Sieg 43 Hundertstel vor Ilka Stuhec (SLO) und Kira Weidle (+0,52/GER) feierte. Auch die ÖSV-Damen präsentierten sich bei der zweiten Abfahrt deutlich verbessert, Cornelia Hütter (+0,75), Nina Ortlieb (+0,81) und Mirjam Puchner (+1,04) folgten knapp hinter dem Podium. Vortagessiegerin Elena Curtoni hatte einen Rückstand von 1,16 Sekunden aufzuweisen.