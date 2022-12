Am Dienstag hat sich das ÖSV-Aufgebot auf den Weg Richtung Schweiz gemacht. Heute steht noch ein Training an, bevor morgen die Saison mit einem Riesentorlauf startet. Die drei Kärntner Markus Salcher, Nico Pajantschitsch und Thomas Grochar (er wird auch die drei Slaloms absolvieren) werden in St. Moritz am Start stehen. „Am Anfang ist es immer ein Abtasten. Man weiß nie so genau, was sich bei der Konkurrenz getan hat“, sagt Salcher.