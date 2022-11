Die Österreicherinnen haben am Mittwoch im zweiten Lake-Louise-Training für die beiden für Freitag und Samstag angesetzten Ski-Abfahrten überzeugt. Nach der Bestzeit mit Torfehler von Nina Ortlieb vom Vortag lag diesmal Mirjam Puchner voran, hinter der Italienerin Sofia Goggia (+0,46 Sek.) kam das ÖSV-Duo Elisabeth Reisinger (+0,57) und Christina Ager (+0,65) auf die Ränge drei und vier. Ortlieb komplettierte das starke rot-weiß-rote Mannschaftsergebnis als Siebente (+1,02).

Nur die Norwegerin Kajsa Vickhoff Lie (+0,81) als Sechste kam mit einer einstelligen Startnummer in die Top Ten. Die Salzburgerin Puchner hatte die 14, Goggia die 13, die Oberösterreicherin Reisinger die 24 und die schon am Vortag viertplatzierte Tirolerin Ager gar die 40. Die von der Steirerin Ramona Siebenhofer ausgelassene Einheit ging bei Temperaturen um minus 16 Grad über die Bühne, was aber noch wärmer als am Vortag war. Die Steirerin Tamara Tippler kam nur bis zur zweiten von vier Zwischenzeiten bzw. nicht ins Ziel. Am Donnerstag wird erneut trainiert.

Die Vorarlbergerin Ariane Rädler belegte Rang zwölf (+1,37), die Tirolerin Stephanie Venier wurde 16. (+1,58), Cornelia Hütter 18. (+1,71), Nadine Fest 21. (+1,93) sowie die Vorarlbergerin Christine Scheyer und die Steirerin Nicole Schmidhofer 27. (+2,31) bzw. 28. (+2,39). US-Star Mikaela Shiffrin lässt die drei Rennen in Kanada aus. Die Abfahrten sind für Freitag (20.00 Uhr MEZ) und Samstag (20.30) angesetzt, für Sonntag (19.00) ein Super-G. Ein Abfahrtsdoppel auf dem Matterhorn ist Anfang November wetterbedingt ausgefallen, Lake Louise richtet damit den Speed-Auftakt aus.