Jetzt im Liveticker: Shiffrin vor Holdener und Liensberger

Liveticker. Nach ihren beiden Siegen in den Slaloms in Levi will Mikaela Shiffrin natürlich auch heute in ihrer Heimat gewinnen. Im ersten Durchgang führt sie vor Wendy Holdener (SUI) und der Vorarlbergerin Katharina Liensberger.