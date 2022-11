Es war ein lässiger Skitag, perfekte Pistenverhältnisse und traumhaftes Wetter herrschten in Copper Mountain (Colorado). Für das Abfahrtstraining war alles angerichtet. Doch dann folgte ein Schreckmoment, bei dem allen Beteiligten bei einer Doppellinkskurve kurz vor dem Ziel der Atem stockte. "Max ist die Kurve etwas zu eng gefahren. Sein Körper hat sich in der Flagge eingehängt, sodass es ihn ausgedreht und nach vorne gedrückt hat. Anschließend hat es ihn komplett in die Luft katapultiert. Ein echter 'Highsider'. Das war wirklich richtiges Pech", lässt Marko Pfeifer, ÖSV-Rennsportleiter der Herren, das Geschehene Revue passieren.