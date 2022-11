Der Kärntner kam beim Training zu Sturz und verletzte sich dabei laut einer ÖSV-Aussendung an beiden Beinen schwer. Nach einer Erstversorgung vor Ort wurde er in das Vail Health Hospital gebracht, wo nach einer genauen Untersuchung eine offene Unterschenkelfraktur am linken Bein, eine komplizierte Unterschenkelfraktur am rechten Bein und eine Schnittwunde am rechten Arm diagnostiziert wurden.

Der 33-jährige Speed-Spezialist wurde noch am Sonntag von Dr. Randy Viola (US-Ski-Team Arzt) an beiden Beinen operiert. Mehr in Kürze.