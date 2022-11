"Ich bin bisexuell". Mit diesen Worten ging die amerikanische Skifahrerin Breezy Johnson über Instagram an die Öffentlichkeit. Sie möchte all jene repräsentieren, die sich anders fühlen und zeigen, dass jeder machen kann, was er will. "Hass besiegt Liebe nicht", schreibt sie in ihrem Post an Menschen, die diese Sexualität nicht akzeptieren.

Die Amerikanerin gibt auch ein sportliches Update: Sie ist gerade in Copper Mountain für den finalen Trainingsblock, bevor die ersten Speedrennen über die Bühne gehen. Nachdem die Abfahrten in Zermatt aufgrund von Schneemangel abgesagt wurden, steht am 2. Dezember in Lake Louise das erste Speedevent am Programm.

Bisher konnte sie sieben Podestplätze im Weltcup einfahren, Sieg war noch keiner dabei. In der Saison 2020/21 landete sie im Abfahrtsweltcup auf dem vierten Rang.