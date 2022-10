24 Stunden nach der Absage des Damen-Rennens präsentiert sich Sölden am Tag danach wieder von seiner besten Seite: Das nützte der Vorjahressieger im Riesentorlauf, Marco Odermatt, voll aus. Der Schweizer liegt in Führung vor Lucas Braathen (NOR). Den besten Österreicher findet man im Klassement auf Rang fünf: Manuel Feller. Und doch steht auch der Weltcup ganz im Zeichen des Gedenkens an den verstorbenem Red-Bull-Gründer Dietrich Mateschitz.

Bereits vor dem Rennen gedachten die Red-Bull-Ahtleten ihrem Förderer, Sponsor und Men Dietrich Matheschitz. "Ich bin ihm hundertprozent Dankbar für das, was er für den Sport und uns Athleten getan hat. Mit ihm ist ein unglaublicher Mensch von uns gegangen." Auch Marco Odermatt spricht in höchsten Tönen vom Red-Bull-Gründer: "Mit Matheschitz ist ein ganz besonderer Mensch von uns gegangen. Ich denke, es ist ganz in seinem Sinn, wenn die gesamte Red-Bull-Familie heute richtig Gas gibt."

Mit seinem ersten Lauf war Odermatt "sehr zufrieden, aber es ist erst die halbe Miete, hoffentlich funktioniert es auch im Finale so gut". Zufrieden mit dem Material, den Van-Deer-Skim zeigte sich Henrik Kristoffersen: "Das Material funktioniert wirklich sehr gut. Der Steilhang war super mit dem neuen Ski, dann war ich bei einigen Schwüngen ein bisschen zu spät." Der Norweger erklärt auch, warum die Ski-Marke überklebt ist: "Es stehen zwei Namen und Logos drauf und das ist laut FIS verboten."

Feller: "Oben und unten war meine Fahrt nicht schlecht. Nur im Steilhang habe ich immer wieder einen Schwung versemmelt. Positiv ist, dass es der geringste Rückstand auf den Führenden nach dem ersten Durchgang in Sölden ist." Marco Schwarz liegt mit 1,51 Sekunden Rückstand auf Platz 14: "Den oberen Teil muss ich mir in der Pause am Video genau ansehen, da hat einiges nicht gepasst. Die Ausgangslage ist nicht so schlecht, ich muss nur im Finale frecher fahren." Einen Rang dahinter rangiert Patrick Feurstein: "Oben habe ich die Linie gut getroffen, der untere Teil ist nicht so meines. Das Flache ist mein Manko, da muss ich noch viel aufholen." Keinen zweiten gibt es für Raphael Haaser geben, der 3,03 Sekunden Rückstand verbuchte. Auch Matthias Mayer fehlt im Finale. Der dreifache Olympiasieger rutschte am Ende des Steilhanges am Innenski aus, schied aus.

