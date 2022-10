"Der Erfolg im Gesamt-Weltcup ist das größte Ziel im Skisport. Das habe ich in der vergangenen Saison erreicht. Dazu konnte ich den Winter mit einem Sieg abschließen. Das hat mich schon sehr glücklich gemacht", erzählt Marco Odermatt beim "Forum Alpinum" in Sölden, "die Emotionen waren sehr groß. Und ich habe die Auszeit danach genossen." Im Tiroler Skiort steigt am Sonntag mit dem Riesentorlauf auf dem Rettenbach-Gletscher wieder der Kampf um die Kristallkugeln. Da will der Riesentorlauf-Olympiasieger gleich wieder ganz vorne sein: "Es wäre schon wichtig, gleich mit einem Erfolg in die neue Saison zu starten. Doch wenn es nicht gelingt, hast du danach noch Zeit, um eben im nächsten Rennen vorne zu sein."

Rennen wird der 25-Jährige im kommenden WM-Winter definitiv sehr viele bestreiten. Mit 35 in Wahrheit so viele wie noch nie. "In der Theorie sind 35 einfach zu viel. Ich werde wohl das eine oder andere auslassen müssen. Geplant sind aber 35 und die Planung ist schon sehr extrem für den Winter, das wird eine große Belastung für den Körper. Wenn ich aber merke, es geht nicht mehr, schiebe ich eine Pause ein." Von einem träumt der Eidgenosse vor den Bewerben: "Eine Abfahrt zu gewinnen, das wäre ein Schritt in eine ganz andere Welt. Sollte es in diesmal nicht klappen, dann vielleicht im nächsten Jahr." Vorerst will Odermatt aber "im Riesentorlauf schnell sein, wieder an der Spitze mitkämpfen. Auch das wird nicht so einfach werden, da die Gegnerschaft groß ist, schon allein in unserem Team gibt es zwei, drei, die ganz vorne landen können".

Die Erfolge mit Olympia-Gold im Riesentorlauf an der Spitze haben den Stanser "zu einer Anpassung des Umfeldes gezwungen. Einiges hat sich geändert, aber für Familie und Freunde bleibe ich immer derselbe. Wenn ich wirklich privat sein will, muss ich zu Hause im Garten bleiben. Diese Umstellungen sind aber leicht zu schaffen". Weil er ein Team-Player ist, sieht Marco auch "keine Veranlassung für ein eigenes Team. So bin ich in der Mannschaft eingebettet, kann ruhig bleiben, mit den Burschen Karten spielen". Für den Auftakt hat der Sölden-Sieger des Vorjahres "drei, vier verschiedene Setups in Sachen Ski, Schuhe und Bindung parat. Meine Skifirma Stöckli kümmert sich extrem gut um mich. Natürlich bin ich hier, um den Titel zu verteidigen, doch auch andere wollen gewinnen. Am Ende kann es aber nur einer und du musst alles dafür tun der zu sein. Es läuft immer auf ein mentales Spiel hinaus."