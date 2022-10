Wer im Juni bei einer Verkehrskontrolle dachte, er hätte ins Gesicht von Katharina Truppe geblickt, hatte tatsächlich recht. Die Altfinkensteinerin, die noch ein Ausbildungsjahr vor sich hat, absolvierte ihr erstes Polizeipraktikum. „Es war spannend und lehrreich, komplett anders als der sonstige Alltag. Mit ein paar Menschen, die mich erkannt haben, bin ich ins Gespräch gekommen, auch der Skisport war Thema. Auf die Art und Weise habe ich die Gemeinde noch besser kennengelernt. Es war lässig, weil es keine ungute Situation gegeben hat“, erzählt die Technikspezialistin, die sich direkt nach der Skisaison mit Schwester Anna etwas Dolce Vita in Neapel gegönnt hat. Anschließend standen die ersten Trainingswochen an, mit einem Camp in der Schweiz. „Und so ging es Schlag auf Schlag.“