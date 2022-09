Anna Gasser (Snowboard), Marita Kramer (Skispringen), Sofia Polcanova (Tischtennis) bzw. David Alaba (Fußball), Matthias Mayer und Johannes Strolz (beide Ski Alpin). Die Liste der besten drei Sportlerinnen und der besten drei Sportler ist eine, die vor Erfolg strotzt. Am 5. Oktober werden bei der Sporthilfe-Gala in der Wiener Stadthalle die Titel vergeben. Im Rahmen einer Pressekonferenz in Wien wurden die Nominierten offiziell gemacht. Abgestimmt haben die österreichischen Sportjournalisten. "Wir hoffen, dass es einen hohen Stellenwert hat, dass die Wertschätzung auch ankommt bei dieser großen Veranstaltung mit Tradition", sagt Kleine-Sportchef und Präsident der "Sports Media Austria", Michael Schuen, der die Top-Platzierten um den "Niki" bekanntgeben durfte.

Sportlerin des Jahres: EM-Titel, Olympia-Gold oder Gesamtweltcup

Anna Gasser, Marita Kramer oder Sofia Polcanova? Alle drei konnten sich 2022 auszeichnen. Die Kärntnerin Gasser holte sich in Peking Olympia-Gold im Big-Air-Bewerb und könnte sich schon zum dritten Mal den Titel sichern. Kramer war als Skisprung-Dominatorin im Weltcup bei Olympia wegen einer Corona-Infektion zum Zusehen gezwungen, gewann aber souverän den Gesamtweltcup. Österreichs Nummer eins im Frauen-Tischtennis, Sofia Polcanova, holte sich bei der EM in München Gold und in der heimischen Meisterschaft mit Linz-Froschberg den Titel.

Sportler des Jahres: Champions-League-Sieger und Peking-Helden

Die unglaubliche Geschichte des Johannes Strolz brachte ihm völlig verdient eine Nominierung. Nach jahrelanger Arbeit, die nicht immer von Erfolg gekrönt war, ging ihm in Peking der Knopf auf, zweimal Gold und einmal Silber waren die Ausbeute des alpinen Technikers. Speed-Spezialist Matthias Mayer holte im Super-G sein drittes Olympia-Gold und legte in der Abfahrt Bronze nach. Der dritte Nominierte im Bunde ist David Alaba, der nach seinem Wechsel von Bayern zu Real Madrid sofort die Champions League holte. So wie bei Gasser wäre ein Sieg bereits der "Hattrick" für Alaba bei der Sportlerwahl.

Team des Jahres: Fußballer und Springer

Team des Jahres könnte wieder einmal die Fußball-Mannschaft von Red Bull Salzburg werden. Cup, Meisterschaft und Furore in der Champions League lesen sich jedenfalls beeindruckend. Auch die EM-Heldinnen des ÖFB sind nominiert. Komplettiert wird das Trio von den ÖSV-Springern des Olympia-Mannschaftsbewerbs.

Sportler mit Behinderung und Special Olympics Sportler

"Natürlich auch der Behindertensport wurde in die Wahl aufgenommen, sie haben tolles geleistet", sagte Schuen weiter und verkündete auch die Top-Drei dieser Nominierten.

Sportlerin des Jahres mit Behinderung: Veronika Aigner (Ski Alpin), Carina Edlinger (Langlauf), Katrin Neudolt (Badminton)

Sportler des Jahres mit Behinderung: Johannes Aigner (Ski Alpin), Thomas Frühwirth (Handbike), Markus Salcher (Ski Alpin)

Special Olympics Sportlerin: Cecily Hoyos (Reiten), Sieglinde Ruiter (Boccia), Roswitha Schwaiger (MATB)

Special Olympics Sportler: James Richardson (Radsport), Jürgen Rojko (Tennis), Thomas Titzer (Leichtathletik)

Auch in weiteren Kategorien, auch mit Fanwahl, werden "Nikis" vergeben, "die gesamten Ergebnisse und Endstände gibt es dann bei der Gala in der Stadthalle", sagt Sporthilfe-Geschäftsführer Gernot Uhlir.