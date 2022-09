Am 24. Jänner findet der 26. Nachtslalom in Schladming statt. Und die Slalom-Asse um Manuel Feller und Marco Schwarz hoffen, dass wieder 50.000 Zuschauer in Schladming dabei sein können - und nicht 1000 wie im Vorjahr, als Feller mit einem Husarenritt im zweiten Durchgang noch auf den dritten Rang gefahren ist.

Dass die FIS unlängst angesichts der Energiekrise Absagen in den Raum gestellt hat, hat Planai-Geschäftsführer Georg Bliem wahrgenommen, "aber das hat mir überhaupt nicht gefallen. Zu viel gefürchtet ist auch gestorben. Dass man alles abschafft, kann nicht die Lösung sein". Zumal sich die wirtschaftliche Belastung in Grenzen halten würde: 4300 Euro kostet der Flutlichtbetrieb vom Nachmittag bis Mitternacht. "Ich glaube, das ist darstellbar, das ist machbar für einen Abend", betonte Bliem.

"Es finden ja auch Fußballspiele bei Flutlicht statt und auch Eishallen verbrauchen viel Strom", sagt auch Marco Schwarz, der vor zwei Jahren ohne Zuschauer in Schladming siegte. "Das passt nicht zusammen, glaube ich. Es wäre irrsinnig schade, wenn man das ohne Flutlicht machen würde", sagt Schwarz.