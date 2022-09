Sie ist Olympiasiegerin – und dennoch zählt Denise Feierabend nicht zu den bekanntesten Schweizer Skirennfahrerin. Das mag auch daran liegen, dass sie nur wenige Wochen nach Olympiagold mit der Mannschaft in Pyeongchang ihre aktive Karriere beendete. Die Slalom-Spezialistin war auch nie im Weltcup auf dem Podest, wenngleich oftmals in den Top zehn.

Nach der Skikarriere schlug sie den Weg in die Ausbildung ein: Feierabend wurde Grundschullehrerin in der Schweiz; doch auch da gönnt sie sich nun eine Auszeit, aus erfreulichem Grund: Die 33-Jährige verkündet via Instagram ihr Babyglück. Am 12. August wurden sie und ihr Mann Andy Eltern einer Tochter namens Lina.