Was für ein Pech: Österreichs Slalom-Ass Katharina Gallhuber erlitt beim Training der ÖSV-Technikerinnen in Ushuaia/Argentinien im Slalom-Training einen Kreuzbandriss samt Rissen von Außen- und Innenmeniskus im linken Knie – die Saison ist damit vorbei, noch bevor sie auch nur annähernd begonnen hat.

Der Sturz selbst war unspektakulär, die Scheibbserin hatte daraufhin aber die Heimreise angetreten, um den Schweregrad der Verletzung abzuklären. Die MRI-Untersuchung am Samstagabend in Innsbruck ergab die bittere Diagnose. Die 25-Jährige wurde noch am Sonntag in der Klinik in Hochrum von Christian Fink operiert.



Für die 25-jährige Niederösterreicherin, die 2018 im Olympia-Slalom von Pyeongchang sensationell Slalom-Bronze geholt und dann auch noch mit dem Team Silber erobert hatte, ist die Verletzung an sich leider nichts Neues: Im Dezember 2018 hatte sie einen Kreuzband- und Meniskusriss im rechten Knie erlitten und danach lange gebraucht, um sich wieder ganz an die Spitze zu kämpfen.

"Die Diagnose ist natürlich extrem enttäuschend und schmerzt sehr. Ich hätte gehofft, dass das Ergebnis weniger ernüchternd ausfällt, aber ich nehme die Situation und Herausforderung erneut an und werde mich wieder zurückkämpfen", zeigt dich die Technikspezialistin zuversichtlich. Auch auf ihrer Instagram-Seite machte sie sich und ihren Fans Mut: "Irgendwann werde ich zurückblicken und realisieren, dass mich all das nur stärker gemacht hat!" Gallhuber merkte an, dass sich das Skifahren "super angefühlt" habe.