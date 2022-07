Es sei die schwierigste Entscheidung seines Lebens gewesen, schreibt der gebürtige Matreier Alexander Köll in einem emotionalen Social-Media-Post. Der 31-jährige Skiweltcupfahrer, der für das schwedische Team an den Start ging, beendete seine Karriere vorzeitig. Im Dezember 2020 stürzte er im Training in Val d'Isere schwer. Vom erlittenen Schleudertrauma und der Nackenverletzung erholte er sich nicht mehr vollständig, seine Sehkraft wurde beeinträchtigt. Daher kann er bei Geschwindigkeitsspitzen von 140 km/h nicht mehr an das maximale Limit gehen, das der Weltcup erfordert.

Nach einem fast zweijährigen "Battle" mit sich selbst, habe der mehrfache schwedische Meister und Speedspezialist, mit Top-20-Plätzen im Weltcup, eingesehen, dass er nicht mehr mit dem Niveau der Weltspitze mitfahren kann.

In Zukunft will Köll junge Athleten unterstützen und sich mehr dem Tiefschneefahren widmen als auf "aggressiven, eisigen" Rennstrecken um die schnellste Zeit zu fahren und sich vor seiner Mutter rechtzufertigen, warum er sich das antue.