550 Tage – das ist eine lange Zeit. Vor allem für eine Spitzensportlerin, die sich nur sehnlichst wünscht, ihren Sport wieder ausüben zu dürfen. Im Februar 2021 erlitt Julia Scheib einen Kreuzband- und Innenmeniskusriss im Knie. Im Normalfall schon ein Schlag an sich; in Fall der Weststeirerin waren es aber einige Schläge, die sie ein- und wegstecken musste, ehe es Ende der vergangenen Woche endlich wieder so weit war – sie durfte auf Schnee und Schwünge ziehen.