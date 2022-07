Zwei fünfte Plätze waren die besten Resultate von Marco Schwarz in der vergangenen Weltcup-Slalom-Saison. Klar zu wenig für den Torlauf-Weltcupsieger 2020/2021. Daher legt der Radentheiner in der Vorbereitung auf die WM-Saison 2022/23 den Fokus auf den Stangenwald. "Im Vorjahr ist der Slalom total untergegangen, weil ich gerade in der wichtigsten Phase der Vorbereitung, im November, verletzt war. Da es danach mit den Rennen Schlag auf Schlag ging, konnte ich auch nichts mehr aufholen, nicht die entscheidenden Dinge trainieren", erzählt der 26-Jährige im Hotel "Arlbergerhof" von Peter Schwarzenbacher, der die ÖSV-Asse immer einlädt.