Seit dem vorigen Mittwoch ist in den Gemeinden Arriach und Treffen nichts, wie es einmal war. Nach der verheerenden Unwetterkatastrophe mit Überschwemmungen, Murenabgängen schwer beschädigten Straßen und Häusern laufen die Aufräumarbeiten weiter auf Hochtouren, sind Nachbarschafts- und Freiwilligenhilfe mehr als nur Schlagwörter. Viele helfen, wo es nur geht. Auch Österreichs Sportstars.

So packte die Charity-Radtour „Tour de Franz“ um Organisator Ronny Hohenberger mit an und bekam Unterstützung vom dreifachen Olympiasieger Matthias Mayer. "Es liegt mir einfach am Herzen, auch in meiner Nachbargemeinde tatkräftig anzupacken, um den Betroffenen zu helfen. Es ist eine dramatische Situation und ich hoffe, dass sich die Lage bald entspannt", sagt der Skistar.

Skistar Matthias Mayer (Mitte), "Tour de Franz"-Organisator Ronny Hohenberger (rechts) und Norbert Zach © Tour de Franz/kk

Auch am 10. August wird bei der diesjährigen "Tour de Franz", die wie üblich von Skikaiser Franz Klammer angeführt wird, kräftig in die Pedale getreten. "Damit wir so viele Familien wie möglich unterstützen können", so Hohenberger. Spenden für die Unwetteropfer sind über das "Tour de Franz"-Spendenkonto (Kennwort Unwetter) möglich.



Mayer ist aber nicht der einzige bekannte Sportler, der zur Schaufel griff. Auch Villachs NHL-Star Michael Raffl und Eishockey-Nationalteam-Kapitän Thomas Raffl zeigten am Wochenende Herz und Einsatz. Um Rekord-Nationalteam-Crack und Freund Gerhard Unterluggauer und anderen betroffenen Familien in der Äußeren Einöde zu helfen.

Villachs NHL-Star Michael Raffl © (c) imago images/Larry MacDougal (Larry MacDougal via www.imago-images.de)

"Wir haben Keller freigeschaufelt, den Schlamm mit Kübeln aus den Häusern getragen und Schrott auf die Bagger geladen. Solche Tragödien sind schon schlimm, wenn man davon in der Zeitung liest, aber wenn man das mit eigenen Augen sieht, ist das extrem", sagt Michael Raffl, für den es eine Selbstverständlichkeit war, zu helfen. Lobende Worte findet er für die Feuerwehren: "Wie die marschieren, ist einfach richtig beeindruckend. Wir können uns alle zehn Finger abschlecken, dass es die Freiwilligen Feuerwehren gibt."

Österreichs Eishockey-Teamkapitän Thomas Raffl © (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Daniel Goetzhaber)

Beeindruckend war auch die Hilfsbereitschaft von VSV-Legende Peter Raffl sowie von ehemaligen und aktuellen Eishockeycracks wie Sven Klimbacher, Kirk Furey und Alexander Rauchenwald, um nur einige zu nennen.