Am 28. Juni feierte Nadine Fest ihren 24. Geburtstag. Nur wenige Stunden danach herrschte Untergangstimmung in ihrer Heimatgemeinde. "Ich bin um 2 Uhr in der Früh aufgewacht. Es waren unglaubliche Szenen. Die Blitze sind gefahren, es hat durchgehend getuscht. Das kann man sich kaum vorstellen. So etwas habe ich noch nie in meinem Leben gesehen", gibt das Kärntner Ski-Ass persönliche Einblicke aus ihrer Sicht der Unwetterkatastrophe.