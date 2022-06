Die Hoffnung von Mario Stecher, Sportdirektor der Nordischen im ÖSV, war groß, dass die Kombiniererinnen bei den Olympischen Spielen 2026 in Mailand und Cortina bereits antreten dürfen. Die Enttäuschung, dass dem nicht so ist, wird nach der Präsentation der Verhandlungsergebnisse noch größer sein. Denn die Damen werden nicht Teil von Olympia. Damit nicht genug: Bei den Alpinen fliegt der Teambewerb nach nur einem Gastspiel wieder aus dem Programm, die Kombination ist nur provisorisch dabei; denn die wird im Weltcup ja auch nicht mehr gefahren.

Lisa Hirner und Co. werden 2026 jedenfalls definitiv nicht unter den fünf Ringen starten. Weil – und das erklärte ÖOC-Präsident Karl Stoss, der Vorsitzende der Programmkommission im IOC – die Kombiniererinnen erst eine Weltmeisterschaft bestritten haben und an dieser nur zehn Nationen teilgenommen haben – allesamt aus Europa. Das war dem Exekutivkomitee des IOC zu wenig. Für 2030 ist die Tür für die Kombiniererinnen nicht zu, allerdings unter der Auflage, dass das Interesse an der Sportart steigt. Das heißt: mehr Teilnehmerinnen aus mehr Ländern vor mehr Zuschauern.

"Das ist eine große Enttäuschung, wir haben uns alle was anderes erhofft", sagte Hirner in einer ersten Stellungnahme. Dass es für 2030 doch die Chance gibt, war da nur ein schwacher Trost. "Zwar sind wir dann eh noch alle jung, aber die Gefahr nicht teilzunehmen besteht einfach", sagt Hirner, die 2030 dann 28 Jahre alt wäre. "Man kann sich nur ärgern, aber bringen tut es überhaupt nix."

Ähnlich sieht das Damen-Cheftrainer Bernhard Aicher: "Das ist beinhart", sagt er. Und der Steirer tut sich schwer, die Entscheidung nachzuvollziehen. In einer langjährigen Agenda – Einführung in den Weltcup, erste WM, Aufstockung der WM durch den Mixed-Bewerb – wäre man "voll im Zeitplan". Zusatz: Der Weltcup der Damen wird auch heuer wieder umfangreicher. Sechsmal sind Lisa Hirner und Co. mit den Herren unterwegs – überall dort, wo es eine Normalschanze gibt. "Es ist das erste Mal, dass sich der Weltcup auch anfühlt wie einer, weil er schön über den ganzen Winter verteilt ist", sagt Aicher.

Auf den Olympia-Status von Johannes Lamparter, Franz-Josef Rehrl und Co. hat die IOC-Entscheidung – vorerst – keinen Einfluss. "Weil sich die Männer schon jahrelang auf das Großereignis vorbereiten", erklärte Stoss in der IOC-Pressekonferenz. Das ist aber der einzige Grund, warum die nordischen Kombinierer noch dabei sind. Im Executive Board wurde nämlich auch intensiv über den Status der Kombinierer-Herren diskutiert. Die Begründung: Außerhalb Europas ist das Interesse an der nordischen Kombination gering. Bei den drei letzten Olympischen Spielen haben nur vier Nationale Olympische Komitees Medaillen gewonnen – bei – mit Abstand – dem geringsten Publikumsinteresse.

Zusatz: Aufgrund des großen Wunsches, dass die Spiele gendergerechte Teilnehmerzahlen haben, wird es ohne Frauen bei Olympia für den gesamten Sport schwierig.

Die Alpinen zittern

Aber nicht nur für die nordische Kombination sind das keine guten Nachrichten – auch die Alpinen müssen Abstriche hinnehmen. Denn der Teambewerb ist nach nur einer Austragung bei Olympia – und da triumphierte Österreich in Peking – schon wieder Geschichte. Hintergrund dürfte die fehlende "Liebe" der FIS zu ihrem eigenen Wettbewerb gewesen sein, der immer nur als Anhängsel gesehen wurde. So, wie es auch der alpinen Kombination geht. Und die steht auf dem Prüfstand: Noch ist sie im Programm, aber nur provisorisch. Gibt es keine Lösung für die Zukunft der Kombination bis Frühjahr 2023, dann wird auch die Kombination bei Olympia Geschichte sein.

Neu dabei ist dafür das Skibergsteigen – und auch die Skispringerinnen werden ab 2026 einen zweiten Bewerb, den von der Großschanze, bekommen.