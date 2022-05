Die Wiesen im Steirerland blühen längst in den prächtigsten Farben und so war es an der Zeit, 63 Leistungsträger des Wintersports zu ehren. Verbandschefin Renate Götschl stand mit Ex-Boarderin Marion Kreiner nicht nur der Würdigung vor, bei der Jahreshauptversammlung zog die „Speedqueen“ eine erste Bilanz ihrer Amtszeit. „Wir sind sportlich breit gefächert und gut aufgestellt.“ Kommendes Jahr endet die Amtsperiode, bis dahin „gibt es noch einiges, das wir verbessern und ausbauen wollen“. Ein Hauptaugenmerk liegt im Generieren der nötigen Mittel, um das Training weiter zu professionalisieren. So viele Trainer wie jetzt gab es noch nie im Verband. Mit Wolfgang Waldhuber (Biathlon) und Richard Pickl (Snowboard) wurden zwei Referatsleiter bestellt.