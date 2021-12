Es war eine kurze Saison für Adrian Pertl. In Val d'Isère zog sich der Kärntner noch vor dem ersten Slalom der Saison im Riesentorlauf einen Kreuzbandriss im Knie zu. Doch der Slalom-Vizeweltmeister denkt schon an die Rückkehr.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Adrian Pertl blickt nach der Operation des Knies schon wieder positiv in die Zukunft © ÖSV/Aichner

Es ging, wie immer im alpinen Skisport, schnell: Adrian Pertl fädelte im ersten Durchgang des Weltcup-Riesentorlaufs in Val d'Isère am Samstag ein, zog sich dabei einen Kreuzbandriss samt Meniskusschaden im rechten Knie zu. Am Tag nach der Operation war der 25-Jährige aber den Umständen entsprechend schon wieder relativ positiv: "Ich nehme die Herausforderung an. Ich habe schon einmal so eine schwere Verletzung gehabt und bin da auch ganz gut zurückgekommen."