Am 28. und 29. Dezember steigen zwei Ski-Weltcuprennen in Lienz. Erstmals ohne Fans, um aufwändige Sicherheitsmaßnahmen zu vermeiden, wie der OK-Chef argumentiert.

© EXPA/ Michael Gruber

Die beiden Weltcup-Rennen in Osttirol werden erstmals ohne Zuschauer über die Bühne gehen. Zudem gibt es auch keine öffentliche Startnummernauslosung und die Siegerehrungen finden im Anschluss an die Rennen direkt im Ziel statt. Wer bereits Tickets erworben hat erhält die Summe refundiert. Die Covid-Bestimmungen beim Weltcup in Lienz werden lückenlos eingehalten und nur akkreditierte Personen erhalten Zutritt zum Veranstaltungsgelände, wo die 2,5 G-Regel gilt.



Für OK-Präsident Werner Frömel ist die Entscheidung des ÖSV völlig nachvollziehbar: "Lienz war immer ein Hot Spot für die Zuschauer und die Stimmung war immer toll. Darauf müssen wir heuer aufgrund der Covid-Situation verzichten. Da kein Publikum zugelassen ist, brauchen wir keine so aufwändigen Sicherheitsmaßnahmen." Für Frömel und sein Team gilt jetzt der volle Fokus dem sportlichen Teil und der Medialisierung: "Wir haben schon viel Schnee und werden den Ahtletinnen perfekte Bedingungen schaffen und so auch perfekte TV-Bilder generieren. Viele Journalisten haben sich zudem bereits akkreditiert."