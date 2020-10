Das Quiz zum Start des alpinen Ski-Weltcups

Am 17. Oktober startet die alpine Ski-Saison mit den Rennen in Sölden. Für die Damen und Herren im Weltcup-Zirkus steht dabei ein Riesentorlauf auf dem Programm. Pünktlich zum Auftakt der neuen Saison können Sie hier ihr Wissen testen! Haben Sie das Zeug gemeinsam mit Armin Assinger den Klassiker in Kitzbühel zu moderieren oder brauchen Sie noch ein bisschen Nachhilfe? Dieses Quiz liefert Antworten!



Beginnen wir ganz einfach. Wer holte sich letzte Saison den Gesamtweltcup bei den Damen bzw. Herren?

Auch im vergangenen Jahr erfolgte der Auftakt in den Weltcup-Winter in Sölden. Welche Dame sicherte sich damals den ersten Sieg der Saison?



Bei den Herren siegte Alexis Pinturault vor Mathieu Faivre und Zan Kranjec. Für den ersten österreichischen Podestplatz in einem Technikbewerb der Herren sorgte dann ein wenig später...



Bei den Damen fuhr Katharina Truppe in Levi als erste Österreicherin in die Top-3. Welche ÖSV-Läuferin war aber am Ende der Saison im Gesamtweltcup am besten platziert?



Beim Nightrace in Schladming gab es vergangene Saison einen ganz besonderen Aufreger. Was passierte auf der Planai?



Bei den Damen sorgte mit Mikaela Shiffrin das Ausnahmetalent der vergangenen Jahre für Schlagzeilen. Warum pausierte die US-Amerikanerin mehrere Rennen?



Im Jahr eins nach Marcel Hirscher gab es in sieben Riesenslaloms fünf verschiedene Sieger. Wer sicherte sich am Ende die kleine Kristallkugel im RTL?



Das Coronavirus machte auch dem alpinen Ski-Weltcup einen Strich durch die Rechnung. In welchem Austragungsort wurde zuletzt gefahren bevor die Saison vorzeitig ein Ende fand?



In der Sommerpause beendeten gleich mehrere Damen ihre Karriere. Welche Rennläuferin hat ihre Ski noch NICHT an den Nagel gehängt?



Bei den Herren beendete ein echter Speedspezialist nach 355 Starts im Weltcup seine aktive Laufbahn. Von wem ist hier die Rede?



Normalerweise startet der Weltcup mit einem Spektakel in Sölden. Aufgrund der Corona-Maßnahmen läuft der Auftakt in diesem Jahr aber anders ab. Wie viele Zuseher sind zum Saisonstart erlaubt?



Eine Skigröße wird in Sölden nicht an den Start gehen. Wer fehlt am Wochenende beim Saisonauftakt?



Oje...klassich eingefädelt!

Es braucht noch ein bisschen Übung aber mit etwas Glück gelingt es beim nächsten Mal bereits besser.



Nicht schlecht!

Sie verfolgen den alpinen Skizirkus durchaus des Öfteren. Für das Treppchen hat es aber noch nicht ganz gereicht.