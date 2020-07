Luca aus Maria Rain"Kärntner Marcel Hirscher" mit Felix Neureuther im Hangar 7

Facebook

Felix Neureuther war von Lucas' Schwüngen angetan © Servus TV

"Popo-Schwünge" nennt der neunjährige Luca Stocker aus Maria Rain seine Technik. Ein Video von ihm, in dem er als damals Sechsjähriger seine Spuren in den Schnee zog, machte ihn im vergangenen Winter schlagartig in ganz Österreich bekannt. Nicht lange hat es gedauert, bis er als "der neue Marcel Hirscher" bezeichnet wurde. Jetzt war der Schüler auch bei „Sport und Talk im Hangar 7“ zu Gast und konnte dort Ex-Ski-Star Felix Neureuther kennenlernen. "Warum sind das Popo-Schwünge?", wollte der Deutsche wissen. "Weil i mitn Oarsch am Boden bin", lautete die Antwort.