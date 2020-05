Facebook

Eine große Karriere geht zu Ende © (c) GEPA pictures/ Philipp Brem

Hinter den Kulissen ist die Entscheidung schon länger gefallen. Die ersten Hinweise auf das Karriereende von Anna Veith gab es ausgerechnet am Golfplatz. Da verriet die 31-Jährige: "In diesem Sommer werde ich viel mehr Zeit zum Golf haben."

Am Samstagabend verkündete sie ihre Entscheidung offiziell auf ORF 1. Mit leicht zittriger Stimme gab sie ihr Karriereende bekannt. Die "Freude am Skifahren" hätte nach dutzenden Verletzungen gefehlt. "Es war kein großer Hauptgrund sondern ein Mix aus vielen kleineren Gründen. Einerseits natürlich Verletzungen aber auch das Privatleben", sagte die Olympiasiegerin von Sotschi im Gespräch mit Alexandra Meissnitzer. Der Schritt sei für sie nicht schwer gewesen. "Man sagt oft das Aufhören ist genauso schwierig wie das Beginnen. Für mich war beides ganze einfach und es war jetzt der richtige Zeitpunkt", so Veith weiter.

Karriereende Anna Veith: Die besten Bilder einer großen Karriere

In der Show blickte sie auch auf ihre Karriere zurück und erinnerte sich an besondere Momente. "Die Silbermedaille in Korea bei den Olympischen Spielen war der emotionalste Moment meiner Karriere. Es war nach meiner Verletzung nicht klar, ob ich jemals wieder Skifahren kann. In diesem Moment haben sich die ganze harte Arbeit und die vielen Opfer in der Vorbereitung ausgezahlt."



Eine der erfolgreichsten österreichischen Skisportlerinnen hat heute ihre aktive Karriere beendet: @anna_veith, Olympiasiegerin, dreifache Weltmeisterin und zweifache Gewinnerin des Gesamt-Weltcups. (1/2) — Werner Kogler (@WKogler) May 23, 2020

Für die Zukunft gäbe es noch "". Veith will sich jedenfalls auf die Familie konzentrieren. "Irgendwann will ich natürlich auch einmal meine eigene Familie haben aber das hat noch Zeit. Ich will jetzt meine Werte weiterverfolgen."Überrascht wurde sie zum Ende des Interviews von vielen Gratulanten. Per Videobotschaft gratulierten Größen der Szene wieund Co. Auchrichtete sich an Veith. "Es ist am Anfang nicht so einfach aber du wirst es genießen.", sagte Hirscher.

