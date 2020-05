Facebook

Symbolbild © (c) lassedesignen - stock.adobe.com

In Slowenien kann nach dem Ende der Coronavirus-Restriktionen wieder Ski gefahren werden. Am Wochenende öffnete das Skigebiet Kanin an der Grenze zu Italien, wo auf rund 2.300 Meter Seehöhe noch meterhoch Schnee liegt. Nach Angaben der Nachrichtenagentur Reuters waren am Sonntag in der Früh bereits 200 Skifahrer gekommen, viele davon aus der Hauptstadt Ljubljana.

Das Skigebiet werde mindestens bis 15. Juni geöffnet bleiben, meldete die slowenische Nachrichtenagentur STA. Bereits am Freitag hatten die beiden slowenischen Skirennläuferinnen Meta Hrovat und Ilka Stuhec die Gelegenheit genutzt, um nach der zweimonatigen Corona-Zwangspause wieder Schwünge durch den Schnee zu ziehen.