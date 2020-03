Facebook

Stellen Sie Ihr Wissen unter Beweis © (c) APA/AFP/JOE KLAMAR (JOE KLAMAR)

Mit den Absagen der letzten Rennen im alpinen Skizirkus ging eine turbulente Saison vorzeitig zu Ende. Im Nationencup musste sich Österreich das erste Mal seit drei Jahrzehnten geschlagen geben. Dafür machte unter anderem der Premierenerfolg von Nina Ortlieb Hoffnung.

Bei den Herren war der Sieg von Matthias Mayer auf der Streif in Kitzbühel der absolute Höhepunkt der Saison. Auch der Heimsieg von Vincent Kriechmayr in Hinterstoder zählt zu den schönsten Momenten aus ÖSV-Sicht.

Testen Sie hier Ihr Wissen zur vergangenen Saison und zeigen Sie, dass Sie ein echter Ski-Experte sind!