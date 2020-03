Facebook

Die Innerkrems ist Ende März Austragungsort der österreichischen Skimeisterschaften © GEPA pictures

Am Dienstag gingen die Organisatoren noch zuversichtlich an die Sache heran. Die Skimeisterschaften in der Innerkrems vom 23. bis 30. März werden ausgetragen, wurde in den Abendstunden noch verlautbart. Nun, einen Tag später, sieht aber aufgrund der aktuellen Entwicklungen in Sachen Coronavirus doch alles anders aus. Nicht nur große Rennen wurden vom Österreichischen Skiverband bereits gestrichen, auch im überschaulichen Oberkärntner Skigebiet sind alle Bewerbe ersatzlos gestrichen.