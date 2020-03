Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Aleksander Aamodt Kilde © AP

Hier geht es zum Liveticker

Im Kampf um den Gesamt-Weltcup im alpinen Ski-Weltcup wird auch der Führende Alexis Pinturault erstmals seit über sieben Jahren in Kitzbühel wieder eine Abfahrt bestreiten. Pinturault, der 26 Punkte vor Kilde liegt, fühlt sich nach zwei Trainingsbestzeiten seines Konkurrenten unter Zugzwang. Unterdessen erklärte Speedspezialist Johannes Kröll seinen Rücktritt.

Die erste ganz große Richtzeit hat Aleksander Aamodt Kilde in den Schnee gezaubert. Der Norweger ging mit Nummer drei ins Rennen und zeigte im Sonnenschein eine sehr starke Fahrt. Auch Vincent Kriechmayr, der als erster Österreicher (Startnummer 5) ins Rennen ging, konnte den "Elch" nicht von der Spitze verdrängen. Zu viele kleine Fehler kosteten Zeit, Kriechmayr hat aber am Sonntag beim Super-G wieder alles Trümpfe in der Hand. Durch den Rückstand auf Kilde hat Kriechmayr aber auch das Rennen um Platz drei im Abfahrst-Weltcup verloren. Da stand Beat Feuz schon zuvor als Sieger fest - zum dritten Mal in Folge. Der Eidgenosse war im ersten Abschnitt noch schneller als Kilde, verlor aber bis zum Ende 29 Hundertstel.

Nach dem Klassenprimus ging Max Franz (Startnummer 10) auf die Piste. Er verlor aber schon im ersten Abschnitt zu viel Zeit, kam nicht in Fahrt und der Rückstand wuchs bis ins Ziel auf 2,36 Sekunden an.