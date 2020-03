Im Rahmen der Weltcup-Rennen in Hinterstoder sprach sich ÖSV-Präsident Peter Schröcksnadel für ein vorzeitiges Weltcup-Ende aus. Am Montagnachmittag soll es eine Konferenz über die weitere Vorgangsweise geben.

Peter Schröcksnadel spricht sich für ein Weltcup-Ende nach den Rennen in Hinterstoder aus © (c) APA/BARBARA GINDL (BARBARA GINDL)

Der Coronavirus hat nun auch den alpinen Skizirkus fest im Griff. Wenige Rennen vor dem Ende des Weltcups spricht sich nun ÖSV-Präsident Peter Schröcksnadel für ein vorzeitiges Weltcup-Ende nach den Heimrennen in Hinterstoder aus. "Ich bin eigentlich dafür, dass man alles absagt. Weil du kannst auf den Flughäfen jederzeit etwas aufreißen und das schleppst du dann ein und bist in Quarantäne", sagte der 78-Jährige.

Eine Entscheidung über die weitere Vorgehensweise in Bezug auf den Coronavirus wird es frühestens am Montagnachmittag geben. Das FIS-Council, ein Gremium des internationalen Skiverbands, will in einem "Conference-Call" über dieses Thema diskutieren. Auch Schröcksnadel ist Teil dieses Gremiums. Von einer Tendenz, ob der Ski-Weltcup wirklich nicht mehr fortgesetzt wird, wisse er jedoch noch nichts.

Beim ÖSV ist man sich aufgrund des Virus noch nicht sicher, ob man eine eventuelle Reise zu den Rennen nach Kvitfjell in Norwegen antritt. Der Verband stellt seinen Athleten die Anreise frei.