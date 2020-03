Alexis Pinturault geht als Führender nach dem ersten Durchgang in das Finale des Weltcup-Riesentorlaufs der alpinen Ski-Herren in Hinterstoder (12.30/live ORF 1).

© GEPA pictures

Alexis Pinturault geht als Führender nach dem ersten Durchgang in das Finale des Weltcup-Riesentorlaufs der alpinen Ski-Herren in Hinterstoder (12.30/live ORF 1). Der Franzose hat 0,90 Sekunden Vorsprung auf den Kroaten Filip Zubcic und 1,12 auf den Slowenen Zan Kranjec (1,12). Bester Österreicher in der ÖSV-Problemdisziplin ist Manuel Feller als 17. (2,55).

Roland Leitinger hatte nach 50 Läufern als 24. bereits 3,46 Rückstand, Marco Schwarz als 26. 3,67. Für sie dürfte sich die Finalqualifikation aber ausgehen.