Mauro Caviezel © GEPA pictures

Aufgrund von Schneeproblemen wurde der Start des zur Kombination zählenden Super-G in Hinterstoder zur "Schröcksi-Kante" nach unten verlegt. Damit verringert sich Fahrtzeit um rund 25 Sekunden. Definitiv ein Vorteil für die Slalom-Fahrer. Als Favorit für die kleine Kristallkugel gilt Alexis Pinturault. Kann der Franzose, der in Bormio siegte und in Wengen Zweiter wurde, die Disziplinenwertung gewinnen, wäre es bereits das sechste Mal in seiner Karriere.

Und es sieht nicht so schlecht aus für Pinturault. So liegt der Franzose derzeit hinter dem Schweizer Mauro Caviezel auf Platz zwei. "Der Schnee ist kompakter als am Vortag. Es ist besser zu fahren", sagte Pinturault nach seinem Lauf. Sein Plan für den Slalom? "Attackieren, attackieren!" Bester Österreicher ist derzeit Matthias Mayer als Sechster mit 77 Hundertstel Rückstand.

Der Slalom folgt um 12.45 Uhr!

Hier geht's zum LIVETICKER