Alexis Pinturault kann heute einen ganz besonderen Rekord aufstellen © APA/GEORG HOCHMUTH

Zweiter Versuch: Am Freitag musste die Kombination in Hinterstoder noch abgesagt werden - heute soll es aber soweit sein. Allerdings verheißt der Wetterbericht auch für den Sonntag nicht viel Gutes, der Start auf der Hannes.Trinkl-Piste wurde deshalb schon vorsorglich nach unten verlegt. Einer geht in der letzten Kombination des Jahres auf Rekordjagd: Alexis Pinturault, im Super-G beim Sieg von Vincent Kriechmayr starker Vierter, kann schon zum sechsten Mal die Disziplinenwertung für sich entscheiden. Bemerkenstwert: In acht der letzten neun Kombinationen fuhr er aufs Podest.

Damit würde der Franzose den Norweger Kjetil Andre Aamodt, der bei fünf Weltcupgesamtsiegen in der Kombination hält, überflügeln. An sich scheint es klar zu sein, denn der Vorsprung von Pinturault auf seinen ersten Verfolger Aleksander Aamodt Kilde beträgt 68 Punkte. Zudem klagte Kilde nach seinem Ausfall im Super-G über Knieschmerzen. Auch ein Österreicher hat noch Chancen: Matthias Mayer, Sieger von Wengen, liegt 70 Punkte zurück. Und auch Henrik Kristoffersen wird heute dabei sein.

HIER geht es zum Liveticker der Kombination

"Es acht einen Unterschied, wenn man als Saisonsieger ins Rennen geht. Mir taugt das neue Format, weil auch ich so bessere Chancen habe. Das Gelände im Slalom ist eigentlich nicht allzu schwer, es ist bei entsprechender Kurssetzung also einiges möglich", sagte Mayer. Aber Pinturault baut auf sein "gutes Verhältnis" zu Hinterstoder: "Ich habe eine besondere Beziehung zu diesem Ort. Ich hoffe, dass es nach diesem Wochenende so bleibt", sagte der Zweifach-Sieger von 2016 (2x RTL).

Die österreichischen Hoffnungen ruhen neben Mayer und mit Abstrichen Super-G-Triumphator Vincent Kriechmayr vor allem auf Marco Schwarz, der seine erste Kombination nach seiner Kreuzbandverletzung in der Bansko-Kombination im Februar des Vorjahres bestreitet.