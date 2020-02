Brignone führt nach dem Super-G der alpinen Damen-Kombination in Crans Montana vor Petra Vlhova und Nina Ortlieb. Gute Chancen für Franziska Gritsch.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© AP

In der alpinen Weltcup-Kombination der Damen in Crans Montana war Federica Brignone im Super-G eine Klasse für sich. Die Italienerin, die durch die Abwesenheit von Mikaela Shiffrin auch um den Gesamtweltcup fährt, geht mit einem Vorsprung von 58 Hundertstel auf Petra Vlhova in den Slalom (13.30 Uhr). Der ebenfalls im Kampf um die große Kristallkugel involvierten Slowakin ist es aber natürlich zuzutrauen, den Rückstand wettzumachen.

Hier geht es zu den Ergebnissen

Stark präsentierten sich im Super-G auch zwei Österreicherinnen. Nina Ortlieb, am Samstag Abfahrtsdritte, markierte auch am Sonntag die drittbeste Zeit, der Slalom zählt freilich nicht zu ihren Stärken. Einen Stockerlplatz anvisiert hat jedoch Franziska Gritsch, die als Fünfte nur 81 Hundertstel auf Brignone verlor und als Technikerin gute Chancen auf eine Spitzenplatzierung hat.