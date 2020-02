Nächsete Ausfall im Weltcup-Zirkus. ÖSV-Läuferin Elisabeth Reisinger riss sich bei einem Sturz in der Abfahrt von Crans Montana das Kreuzband.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© GEPA pictures

Elisabeth Reisinger kam heute bei der ersten von zwei Abfahrten in Crans Montana zu Sturz und klagte über Schmerzen im linken Knie. Die Oberösterreicherin wurde daraufhin in das nächstgelegene Krankenhaus nach Sion geflogen, um den Schweregrad der Verletzung abzuklären.

Eine MRI-Untersuchung ergab eine Prellung des Schienbeinkopfes sowie einen Riss des vorderen Kreuzbandes, das ein vorzeitiges Saison-Aus für die ÖSV-Athletin bedeutet. Die 23-Jährige tritt heute noch die Rückreise an und wird in den nächsten Tagen in der Heimat operiert.

Zum Zeitpunkt der Unterbrechung gab es eine Schweizer Doppelführung durch Lara Gut-Behrami vor Corinne Suter, Stephanie Venier (AUT) war Dritte. Auch nach Ende des Rennens stand dieses Trio an der Spitze.