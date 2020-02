Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

ÖSV-Damenchef Christian Mitter erklärt Katharina Liensberger was er von ihr erwartet © GEPA pictures

Der Hang in Kranjska Gora (SLO) zählt zu den anspruchsvollsten im alpinen Weltcup, auch die Ski-Herren sprechen mit viel Respekt vor der Piste auf dem Nordhang. Heute kämpfen die Technik-Damen im Riesentorlauf um den Sieg. Der dürfte - geschieht nicht ein Wunder - für das ÖSV-Team außer Reichweite sein. Ein Podestplatz ist am ehesten Katharina Liensberger zuzutrauen. Die Vorarlbergerin hat sich, gemeinsam mit Katharina Truppe, Franziska Gritsch und Eva-Maria Brem am Weißensee in Kärnten vorbereitet. Für die Technikerinnen sind die Bewerbe in Slowenien die ersten seit einem Monat.