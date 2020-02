Zur Halbzeit der Super-G-Saison führt Matthias Mayer die Disziplinwertung an. "Das Kugelmatch geht los", sagt Mayer vor dem Rennen in Saalbach-Hinterglemm. Der Start wurde auf 13 Uhr verschoben.

Bei der gestrigen Abfahrt blieb Matthias Mayer nur der enttäuschende elfte Rang. © APA/EXPA/JOHANN GRODER

Matthias Mayer geht als Führender der Disziplinwertung in den heutigen Super-G in Saalbach-Hinterglemm (13 Uhr), nach dem gestrigen enttäuschenden Abschneiden in der Abfahrt brennen die Lokalmatadore auf Wiedergutmachung.

Vier Rennen sind gefahren und mit Saalbach, Hinterstoder, Kvitfjell und Cortina noch vier ausständig. Die Spitze liefert sich einen harten Kampf, hinter Olympiasieger Mayer (264 Punkte) folgen sein Landsmann Vincent Kriechmayr und die Norweger Aleksander Aamodt Kilde, Kjetil Jansrud (alle 236) sowie Mauro Caviezel (205). Diesem liegt die Schneekristallstrecke auf dem Zwölferkogel, wie er gestern als Abfahrtsdritter hinter dem Deutschen Thomas Dreßen und seinem Schweizer Landsmann Beat Feuz bewies.

Mayer gewann 2015 den Super-G in Saalbach, ihm liegt die Strecke. Ein Fehler verhinderte in der Abfahrt gestern eine bessere Platzierung als elf. Heute sind die Karten neu gemischt. "Das wird ein ganz interessantes Rennen, alle sind sehr gut drauf. Bei Jansrud hat man auch gesehen, dass er da runter gut zurechtkommt. Das Kugelmatch geht los, jetzt können wir uns nicht mehr davor drücken", meinte der Kärntner lachend. Jansrud, Gewinner des Super-G in Kitzbühel, landete in der Saalbach-Abfahrt ex aequo mit Kriechmayr an sechster Stelle.

"Man muss konstant schnell vorne fahren"

Der Oberösterreicher hat sich ebenfalls als Ziel den Gewinn des kleinen Kristalls gesetzt. "Ich bin noch dabei, habe noch die Chance auf die Kugel. Aber es sind noch sehr viele Rennen vor uns. Man muss konstant schnell vorne fahren, die Norweger sind jetzt doch wieder sehr stark geworden, da müssen wir Paroli bieten", sagte Kriechmayr. Aus der Abfahrt weiß er: "Die Traverse ist sehr entscheidend. Wenn ich weiß, warum ich dort so viel Zeit verloren habe, bin ich gescheiter", steht für ihn noch Videostudium auf dem Programm.

Als Zwölfter in Kitzbühel errang Daniel Danklmaier sein bestes Karriereergebnis im Super-G, daran will er freilich anknüpfen. "Wieder voller Angriff! Ich werde mir das gut anschauen und gut attackieren." Mit Mayer in Lake Louise, dem Schweizer Marco Odermatt in Beaver Creek, Kriechmayr in Gröden und Jansrud in Kitzbühel gab es in diesem Winter vier verschiedene Sieger.