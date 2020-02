Der Kärntner Adrian Pertl rast in Chamonix das erste Mal in seiner Karriere auf das Podest. Clement Noel siegte, mit Timon Haugen ist neben Pertl ein zweiter Fahrer mit einer Nummer jenseits der 30 auf dem Podest.

Adrian Pertl © GEPA pictures

Mit seinen 23 Jahren und neun Monaten war Adrian Pertl der Senior auf dem Slalom-Podest. In Chamonix musste der Kärntner am Samstag dem 22-jährigen Sieger Clement Noel aus Frankreich und dem acht Monate jüngeren Timon Haugan aus Norwegen den Vortritt lassen. Für Pertl war es überhaupt erst die zweite Platzierung im Weltcup nach seinem achten Platz in Kitzbühel vor zwei Wochen.