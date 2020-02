Beim Training in Garmisch sorgte ÖSV-Läuferin Mirjam Puchner für eine spektakuläre Aktion.

© GEPA pictures

Tief durchatmen! ÖSV-Läuferin Mirjam Puchner kam im Abfahrtstraining von Garmisch zu Sturz, nachdem sie den Sicherheitszaun entlang fuhr. "Alles okay - ready for tomorrow" schrieb sie zum Video dazu.

Schon in Kitzbühel machte Bode Miller einmal ähnliches. "Das macht man normal nur in Kitzbühel. Überlass ich in Zukunft wieder den Männern", fügte Puchner mit einem Augenzwinkern hinzu.