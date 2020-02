Facebook

Adrian Pertl ist weiter in starker Form © GEPA

Kärntens Technik-Spezialist Adrian Pertl präsentiert sich aktuell in einer herausragenden Form. Der Reichenauer, der beim Slalom-Spektakel in Kitzbühel mit Rang acht überraschte, feierte nun am Wochenende in der Schweiz seinen Premierensieg im Europacup. Am Tag zuvor gelang ihm auch noch als Dritter der Sprung aufs Stockerl. „Ich bin derzeit selbst überrascht, dass es so gut rennt, aber am besten einfach weiter so laufen lassen“, sagt Pertl mit einem Lächeln.