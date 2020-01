Nachtslalom Schladming Diese Strafe fasste Flitzerin Kinsey Wolanski aus

Skifahrer Vinatzer besuchte die Dame für ein Foto im Planet Planai. ÖSV will von einer privatrechtlichen Anzeige absehen.

Mit einem Schild "RIP Kobe Bryant" und recht spärlich bekleidet Schritt Wolanski vor dem Skifahrer Vinatzer über die Ziellinie © Martin Huber

Mit ihrem leicht bekleideten Auftritt beim Nachtslalom in Schladming war die Amerikanerin Kinsey Wolanski auch noch heute großes Thema. Bei der Planai sorgt die Aktion für recht viel Schmunzeln: "In Wirklichkeit ist es eine liebe Geschichte. So etwas ist mir tausendmal lieber, als Schneebälle auf der Piste", meint Planai-Chef Georg Bliem.